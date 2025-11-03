Siber suç operasyonlarında 539 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde yürütülen operasyonların detaylarını paylaştı.

"Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan 539 şüpheliden 190'ının tutuklandığını belirten Yerlikaya, 111 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını kaydetti. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara, İzmir ve İstanbul'un da aralarında olduğu 59 il merkezli 10 gündür süren operasyonların, vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellemek amacıyla düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şüphelilerin kullandığı yöntemlere de dikkat çekti. Şüphelilerin, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, "ürün satışı, kiralık bungalov, sigorta ödemesi, evde iş ilanları, sosyal yardım bağış" gibi temalarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Ayrıca, şüphelilerin vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, pos tefeciliği yaptıkları ve yasa dışı para transferine aracılık ederek bunun reklamını yaptıkları belirlendi.

Operasyonlar sonucunda, suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 404 milyon lira değerinde 7 şirket, 3 konut ve 5 arsaya el konuldu.

Vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Yerlikaya, "Milletimizin yanındayız, sizler için bu suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Şüphelendiğiniz bir durumda hemen 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.