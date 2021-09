15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Poyrazköy Limanı`ndan denize açılan İstanbullu balıkçılar, ilk ağlarını bereketiyle çekti. İlk ağda yaklaşık 150 kilogram civarı barbun, sardalya, istavrit ve tekir balığı geldi.

İstanbul'da fiyatlar düştü

Yakalanan balıklar hallerde satılmaya başlandı. Sezon öncesi pahalı satılan balıklar, yeni sezonla birlikte ucuzladı.

Karaköy Balık Hali'nde balık fiyatları

Karaköy Balık Hali'nde sezon öncesi 40-50 liradan satılan istavrit 30-35 liraya, 80 liradan satılan barbun 40-50 liraya, 50-60 liradan satılan tekir 30-35 liraya, 40 liradan satılan mezgit 20-25 liraya, 30 liradan satılan palamutun tanesi ise 20-25 liraya satıldı.

Av sezonu başladı. Balıkçılar “Vira Bismillah” dedi. İstavrit bolluğu yaşandı. Barbun, tekir ve mezgit de tezgahlardaki yerini aldı. pic.twitter.com/muAl0t9M8s — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2021

İstavrit bolluğu yaşandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize ağ seren balıkçılar, sabaha karşı ağlarını toplamaya başladı. Balıkçıların yüzü sezonun ilk gününde güldü. Balıkçılar, ilk ağda yaklaşık 40 kasa istavrit yakaladı.

Bu yıl istavritin bol olacağı tahminlerini yapan balıkçılar, balığın kilosunun 20-25 liradan satılacağını söyledi.

Karadeniz'de de durum farklı değil

Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda yapılan av sezonu açılış töreninin ardından denize açılan balıkçıların ağlarına, Trabzon, Giresun ve Hopa açıklarında istavrit balığı takıldı.

Yakalanan balıklar, Trabzon Balık Hali'nde satışa çıkarıldı. Klogramı 20-25 liradan satılan balıklar kısa sürede tükendi.

"Vatandaş 20-25 lira arasında istavrit balığı yiyecek"

Karadenizli balıkçı Bahadır Özsandıkçı, sezorun ilk gününün bereketli geçtiğini söyledi.

Bol miktarda istavrit yakaladıklarını ifade eden Özsandıkçı, "Vatandaşımız bu sene ucuza balık yiyebilecek. İlk günden öyle görünüyor. Şu an istavrit var, 5-10 gün sonra palamut balığı başlar, akabinde hamsi gelir. Vatandaş bugün 20-25 lira arasında istavrit balığı yiyecek. İlerleyen günlerde 20 liraya düşmesi bekleniyor. Deniz suyu şu anda sıcak. Biraz daha balığın toplanması lazım. Bu sene sezon iyi olacak gibi görünüyor. Şu an itibarıyla Trabzon Hali'ne 1000 kasanın üstünde balık geldi, halen de gelecek var. Tahminim 1500-2000 kasayı bulur. Her kasada 15 kilogram balık oluyor" açıklamasını yaptı.

Ege'de sardalya ve hamsi bolluğu

Yaklaşık 4,5 ay sonra yeniden ağlarını mavi sulara atan Egeli balıkçılar, sezonun ilk gününde kasalarını sardalya ve hamsiyle doldurdu.

İzmir Balık Hali'nde satışa çıkarılan balıklar, ortalama 30-35 liradan satıldı.

Akdeniz'de sezon zayıf başladı

Av yasağının sona ermesinin ardından turizm kenti Antalya'da da balık sezonu açıldı. Denize ağ seren balıkçıların ağına yaklaşık 60 çeşit balık takıldı.

"Akdeniz’e özgü balıklarımızla başladık"

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, "Güzel bir sezon bekliyoruz. Gece çıkan teknelerimizin ilk balıkları geldi ama biraz kısıtlıydı. 2-3 gün sonra daha bol balık gelmeye başlar. İlk mezatımızı da gerçekleştirdik. Herkeste bir heyecan vardı. Akdeniz’e özgü balıklarımızla başladık. İlk gün olmasına rağmen ilgi vardı. Fiyatlar daha tam oturmadı. Açılış itibariyle fiyatlar normalden bir tık yukarı gidiyor” dedi.