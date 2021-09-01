Haber Giriş: 1 Eylül 2021 Çarşamba 09:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Özbekistan Bağımsızlık Günü" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.
Kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum."
Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. pic.twitter.com/DPNRRiBPPw— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 1, 2021
Etiketler: Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan
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