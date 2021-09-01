Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.

Kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum."