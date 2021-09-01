Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar petrol sızıntısının Ada'ya ulaşma riski ve muhtemel çevresel etkilerine ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Tatar, dünden bu yana sızıntı olayını yakından takip ettiklerini, Başbakanlıkta oluşturulan Kriz Komitesinin toplantılarının bütün gün devam ettiğini, ilgili bakanlıkların koordine halinde bölgede çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

“Tüm imkanları seferber ettik”

Tatar, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının da tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek ülkedeki mevcut iş birliği ve eylemlerin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile de sürekli temasta olduklarını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüklerini belirten Tatar, Oktay'ın talimatlarıyla Türkiye'deki ilgili bakanlık ekiplerinin KKTC'ye intikal ettiğini söyledi.

Tatar, Türkiye’den gelen araçlarla çevre kirliliğine yönelik denizde çalışmaların başladığı, acil müdahale gemilerinin de bölgeye hareket ettiği bilgisini verdi.

Fotoğraflar bakanlıkların hizmetine sunuldu

Sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile de görüştüğünü söyleyen Tatar, Akar'ın talimatlarıyla da İHA'ların devreye konulduğunu, çekilen fotoğrafların tüm bakanlıkların hizmetine sunulduğunu açıkladı.

Tatar, yerel kurumlar ve yakıt şirketlerinden toplanan bariyerlerin 12 mil sınırına yerleştirilmeye başlandığını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ile de temasa geçtiklerini gerekli istişarelerde bulunduklarını, BM aracılığıyla Suriye'den bir açıklama beklediklerini dile getirdi.

“Kaçak şu anda sahillerimizden 12 mil uzaklıkta”

Petrol sızıntısının son durumuna ilişkin bilgileri paylaşan Tatar, "Kaçak şu anda sahillerimizden 12 mil uzaklıkta ve stabil halde. Bir yakınlaşma söz konusu değil. Mevcut görüşler, İskenderun'a ve Suriye’ye doğru ilerleyebileceği yönünde. İskenderun'a yanaşması durumu söz konusu olursa, zararın önlenmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

Uzmanların, kaçağın zaman itibarıyla tomurcuk haline gelerek ağırlaşacağı ve denizin dibine çökeceği, bu formda ileride katran şeklinde tekrar kıyılara vurabileceği riski hakkında bilgi verdiğine değinen Tatar gelecekte olası tüm riskler için çalışmaların yürütüldüğünü vurguladı.

"İlk defa bu büyüklükte bir riskle karşılaştık"

Tatar riskin azaldığını ancak tedbirleri sıkı tutmaya devam ettiklerini söyledi.

"Yaptığımız değerlendirmeler riskin azaldığı yönündedir ama bu bizim rahatlayacağımız anlamına gelmiyor. Buna benzer ilerde oluşacak tehlikelere karşı ne önlemler alınabileceğini de görüştük. Çalışmamız ilgili birimlerle paylaşılacak ve yönetmelikler hazırlanacak. İlk defa bu büyüklükte bir riskle karşılaştık. İleride daha da büyüğü olabilir. İlgili yönetmeliklerin çıkarılması, hazırlıkların yapılması lazım."