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Gündem
TRT Haber 28.09.2024 15:49

Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Serhat Akın'a silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde: Olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır. Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

 

Ne olmuştu?

Eski milli futbolcu Serhat Akın, futbol yorumcusu olarak katıldığı program çıkışında silahla ayağından vurulmuştu. İstanbul Beykoz'daki saldırının ardından saldırganların bulunması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı İstanbul
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