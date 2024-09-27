Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, silahlı saldırının hedefi oldu.

Futbol yorumcusu olarak katıldığı program çıkışında Beykoz'da Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta ayağından vuruldu. Eski milli futbolcu Akın, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Fenerbahçe'den geçmiş olsun" mesajı

Serhat Akın hastaneye kaldırıldı.

Eski milli futbolcu ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı da Akın'ı ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulubü de sosyal medya hesabından, Serhat Akın'a geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.