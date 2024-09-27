Açık 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.09.2024 06:17

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı. Bir dönem Fenerbahçe'den takım arkadaşı, eski milli futbolcu Tuncay Şanlı da Serhat Akın'ı ziyaret etti.

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, silahlı saldırının hedefi oldu.

Futbol yorumcusu olarak katıldığı program çıkışında Beykoz'da Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta ayağından vuruldu. Eski milli futbolcu Akın, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

Saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Fenerbahçe'den geçmiş olsun" mesajı

Serhat Akın hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a silahlı saldırı

Eski milli futbolcu ve Teknik Direktör Tuncay Şanlı da Akın'ı ziyaret etti.

Fenerbahçe Spor Kulubü de sosyal medya hesabından, Serhat Akın'a geçmiş olsun mesajı paylaştı.

 

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
Fenerbahçe İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: İki devletli çözümü uygulamak için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:48
Trump, sosyal medyada saat satışına başladı: Fiyatı 100 bin dolar
06:40
ABD'de katolik piskoposluğu, çocuk istismarı mağdurlarına 323 milyon dolar ödeyecek
06:35
İngiltere'de İslam düşmanlarından siber saldırı
06:26
ABD, John Bolton'u öldürme planıyla suçlanan İranlı için 20 milyon dolar ödül açıkladı
06:22
Katil İsrail, son 24 saatte Lübnan'da 94 kişiyi öldürdü
04:30
Katil İsrail, Gazze’de 4 kişilik bir aileyi yok etti
Başkentte hilal gökyüzünü süsledi
Başkentte hilal gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
Hindistan'da nehir kıyısındaki binalar çöktü
Hindistan'da nehir kıyısındaki binalar çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ