Şentop'tan Fransa'nın Cezayirlileri katledişinin yıl dönümünde tepki mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın 1961'de yüzlerce Cezayirli göstericiyi katletmesinin yıl dönümünde sosyal medya hesabından tepki mesajı paylaştı. Şentop, "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden Türkçe, Fransızca ve Arapça yaptığı paylaşımda, Fransa'nın, 300'den fazla Cezayirli göstericiyi 17 Ekim 1961'de Paris'te öldürdüğünü ifade etti.
"İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz"
Cezayir Meclis Başkanı İbrahim Bugali'nin sözlerini tekrarladığını kaydeden Şentop, paylaşımında Bugali'nin "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz" sözlerine yer verdi.
Fransa, 300'den fazla Cezayirli göstericiyi 17 Ekim 1961'de Paris'te öldürdü.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 17, 2021
Cezayir Meclis Başkanı @boughali_brahim 'nin sözlerini tekrarlıyorum: "Bu katliamlar, Fransa'nın alnında bir utanç lekesi olarak kalacak. İnsanlık suçları zaman aşımına uğramaz."
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