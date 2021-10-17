Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya heasbından Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Paylaşımında şair Sezai Karakoç'un dizelerine yer veren Bakan Koca, şu mesajı yayımladı:

"Erdemin, güler yüzün, iyi davranışın evrensel örneği Peygamberimiz Hz. Muhammed’in doğum yıl dönümündeyiz. Mevlid Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun. O’na olan hürmet ve sevgimizi, “İnsanın ufku Peygamber, şiirin ufku na’ttir” diyen Sezai Karakoç ne güzel anlatıyor."