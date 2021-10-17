Bazen bir kıyafet parçası, bazen bir telefon görüşmesi ya da sosyal medya paylaşımı... Kaybolan kişilerin bulunması için her detaya bakılıyor. İl Emniyet birimlerine bağlı oluşturulan 'özel ekipler' iğneyle kuyu kazıyor.

Ekipler, kaybolan kişilerin bulunması için titizlikle çalışma yürütüyor. Her delil değerlendiriliyor, her iz sürülüyor. Çünkü en ufak ipucu bile kritik öneme sahip.

Kayıp ve Aranan Şahıslar Şube Müdürü Murat Özdemir, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları anlattı:

"Önce ailesiyle, komşularıyla konunun adli boyutu olup olmadığını, adli olaya karışıp karışmadığını inceliyorlar. Kayıp şahsın kaybolduğu yerlerde kamera araştırması yapılıyor. Bu yapılan çalışmalar eş zamanlı ve birbirine bağlı yürütülüyor."

Teknik ve fiziki takip en ince ayrıntısına kadar sürdürülüyor

Teknik ve fiziki takip en ince ayrıntısına kadar sürdürülüyor. Yüzlerce saatlik kamera kayıtları izleniyor. Kayıp kişinin gittiği ya da gidebileceği yerdeki esnaftan bilgi toplanıyor. Çemberin genişlemesi, özel ekiplerin sonuca ulaşmasında büyük rol oynuyor.

Asayiş Şube Daire Başkanlığı'na bağlı 'Kayıp Alarm Projesi' ile kayıpların neredeyse tamamı sağ olarak bulunuyor. Projenin büyük ortağı aslında vatandaşlar. Çünkü her doğru ihbar, aranan kişiye bir adım daha yaklaştırıyor.

Murat Özdemir, "Kayıp yakınının rızası dahilinde kayıplarla alakalı bilgiler aktarılıyor. Bilgiler, Asayiş Daire Başkanlığı'ndaki kayıp alarm merkezine aktarılıyor. Bilgiler bilgilendirme mesajı olarak hazırlanıyor" dedi.

"Bir mesaj bir can"

Mesajlar kayıp kişinin bulunduğu ya da bulunabileceği bölgedeki tüm GSM operatör kullanıcılarına gönderiliyor. "Bir mesaj bir can" sloganı ile kayıp kişinin en kısa sürede ve zarar görmeden bulunması hedefleniyor.

Özdemir, vatandaşların çok duyarlı olduğunu söyleyerek, "Kayıp alarm projemizin bizim çalışmalarımıza katkısı büyük. Yüzde 94 kayıp bulunma oranına sahip" dedi.

Sadece adli vakalarda değil, afetlerde de kaybolanları buluyor ekipler. Orada da en büyük yardımcıları hassas burunlu köpekler.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Mürsel İlhan