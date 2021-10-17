Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" ifadeleri kullanıldı.