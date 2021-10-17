Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak’ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!" ifadeleri kullanıldı.
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 17, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/U0iILH32Wi
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