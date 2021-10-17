Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Özel İdaresi bünyesine kazandırılan 14 araç için düzenlen "İş Makinaları Teslim Törenine" katıldı.

Bakan Soylu, Ovacık ilçesinde jandarmayla birlikte olduktan sonra güvenlik toplantısına katıldığını hatırlattı.

Toplantının yaklaşık 3,5 saat sürdüğünü bildiren Soylu, "Amacımız vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını ve çocuklarımızın okula, insanlarımızın işine giderken emin bir şekilde gidebilmesini temin etmek ve bunun için elimizden gelen gayreti göstermek. Meselenin terör, asayiş, uyuşturucuyla mücadele ve özellikle çocuklarımıza musallat olan siber suçlarla ve zorbalıklarla ilgili boyutuyla adım adım ne noktada olduğumuzu tespit etmek, ilgilenmek ve üzerimizdeki sorumlulukları gerçekleştirebilmek. Bütün bunları hep birlikte sağladığımız, gerçekleştirmeye çalıştığımız bir programı bugün adım adım yürütüyoruz" dedi.

"Tunceli'de şu anda 3 milyar 699 milyon devam eden yatırım var"

Soylu, İl Özel İdarelerinin sorumluluklarından bahsederek, şunları kaydetti:

"Bugün, bu 14 araçla yani 14 milyon değerinde yeni araçlarla Tunceli halkımıza ve Tunceli'nin güzel insanlarına daha çok yol ve hizmet yapılacak ve hep birlikte eskiyen araçların yerine yenisi ikame edildiği için daha verimli ve performanslı, daha tez zamanlı işler gerçekleştirilecek. Buna hayırlı uğurlu olsun denir. Tunceli’ye 1 kilometre, 100 kilometre ve 1000 kilometre yol yapmak, içme suyu getirmek bizim onurumuzdur. Tunceli’de şu anda 3 milyar 699 milyon devam eden yatırım var. Bunların haricinde bir takım atacağımız adımlar da var. Bu şu demektir, bir taraftan ihracatımız yükseliyor bir taraftan kamu yatırımları şehirlerimizin hayatının olağan akışının aynı şekilde devam edebilmesine ve gelişmelerin yansıtabilmesine devam ediyor. Yani geride kalmadığımız, Allah'a şükürler olsun her gün ilerlediğimizi gördüğümüz anlayışı bugün burada Tunceli'mizde de görmekten büyük mutluluk duyuyoruz Hayırlı olsun."

Daha sonra dua edilerek işçilere araçların temsili anahtarlar teslim edildi.

Açılışa, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve diğer yetkililer katıldı.