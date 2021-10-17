Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 18:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum."
Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. pic.twitter.com/6yUDgbkh9x— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2021
Etiketler: Mevlid Kandili Recep Tayyip Erdoğan
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