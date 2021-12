Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıldönümü için düzenlenen 'İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu'nda konuşma yaptı.

Mehmet Akif Ersoy'un derin tevazu sahibi olduğunu, unutulup gitmeyi peşinen kabullense de onun her an anıldığını söyleyen Şentop, "Ulusal ve uluslararası spor yarışlarında, 100 yıldır her okulda, her resmi törende aynı heyecan ve şerefle onun mısralarını terennüm ediyoruz. Unutmak bir yana, neredeyse onu her gün hayatımızın tam içinde, tam ortasında yaşatıyoruz" dedi.

"7'den 70'e bütün milletimizin İstiklal Marşı sevgisine şahit olduk"

2021'in "İstiklal Marşı" yılı ilan edildiğini anımsatan Şentop, "Hürriyet ve istiklal aşkımızın tercümanı olan İstiklal Marşı'mıza ve onun şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'a karşı duyduğumuz minnet ve muhabbeti ifade etme amacıyla düzenlenen etkinliklerde 7'den 70'e bütün milletimizin İstiklal Marşı sevgisinde kenetlenmesine şahit olduk" diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele devam ederken ordunun heyecanını yükseltmek, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde topyekun vatan sathını harekete geçirmek arzusuyla bizzat Meclis'in açtığı yarışma neticesinde kabul edildiğini anımsatan Mustafa Şentop, yarışma ve Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı süreci anlattı.

"Bu marş, milletimizin her bir ferdinin ortak metnidir"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de İstiklal Marşı'nın kabulünden sonraki "Bu marş bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal Marşı'nda davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. En beğendiğim yeri şu mısralardır: 'Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet/Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal'" sözlerini anımsatan Şentop, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mızdaki büyük ifade gücü, Milli Mücadele sırasında insanımızda ortaya çıkan büyük ve gizli enerjinin coşkun halidir. Tıpkı Çanakkale Savaşı'nda yüzlerce kiloluk mermiyi sırtında taşıyan Seyit Onbaşı'nın savaştan sonra aynı mermiyi kaldırmaya teşebbüs ettiğinde bunu başaramaması gibi. Savaş meydanında iman dolu azimle devleşen insanımızın yapma ve söyleme enerjisinin taşma halidir. Şüphesiz bu marş, milletimizin her bir ferdinin ortak metnidir. Bizi millet yapan temel bileşenimizdir."

"İstiklal Marşı, sözden dokunmuş bayrağımızdır"

İstiklal Marşı'nın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üzerinde kurulduğu kadim toprakların savaşta tekrar vatan yapılmasının belgesi olduğunu ifade eden Şentop, "Milletimizin ve vatanımızın dizelere dökülmüş tapusudur. Tam bağımsız bir millet ve devlet olarak var olma irademizin toplumsal sözleşmesidir. Devletin ve Anayasa'nın tek ideolojisidir. Sözden dokunmuş bayrağımızdır. Ölümsüz mısraların sahibi Mehmet Akif Ersoy, yaşadığı dönemde de günümüzde de bu milletin birlik ve beraberliğinin sembolüdür" diye konuştu.

İki gün sürecek sempozyumun açılışına Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.