Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BDDK'dan 5 kişi hakkında suç duyurusu
BDDK, Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında Bankacılık Kanunu 74. Madde'ye aykırılıktan suç duyurusunda bulundu.
BDDK, kurum ile ilgili itibar zedeleyici açıklama ve yorumlarla ilgili Bankacılık Kanunu 74. maddeye aykırılıktan işlem yapılması üzerine harekete geçti.
BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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