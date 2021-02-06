Selçuk Özdağ'ın uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

5 şüpheli hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "Silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ 15 Ocak'ta Ankara'daki evinden çıkıp aracına binerken bir grubun saldırısına uğramıştı.

Özdağ, aldığı darbelerle yaralanırken saldırganlar kaçmıştı.