Haber Giriş: 6 Şubat 2021 Cumartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Selçuk Özdağ saldırısında 5 şüpheliye 11 yıl 9'ar aya kadar hapis istemi
[Fotoğraf: DHA]
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüpheli hakkında 11 yıl 9'ar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.
Selçuk Özdağ'ın uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı.
5 şüpheli hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" ve "Silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ 15 Ocak'ta Ankara'daki evinden çıkıp aracına binerken bir grubun saldırısına uğramıştı.
Özdağ, aldığı darbelerle yaralanırken saldırganlar kaçmıştı.
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