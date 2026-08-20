Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST çağrısı: Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere herkesi bekliyoruz

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan'da TRT Haber'e açıklamada bulundu.

"Mavi Vatan bir yan etkinlik, TEKNOFEST Güneydoğu'da yapılıyor, bütün illerimizde de birer etkinlik var. İlk defa geçen yıl Deniz Kuvvetlerimizin öncülüğünde düzenlendi. Bu yıl TEKNOFEST Mavi Vatan'ın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Tabii TEKNOFEST'in kendisi 9. yılında. Biz 14. TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Ben tüm milletimizi Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere Gölcük Tersanesi'ne davet ediyorum. Etkinlik 4 gün boyunca sürecek. Türlü türlü etkinlikler, teknolojinin şampiyonları hepsi burada yarışacak. Herkesi bekliyoruz."