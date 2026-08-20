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Gündem
TRT Haber 20.08.2026 11:49

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST çağrısı: Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere herkesi bekliyoruz

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 4 gün sürecek TEKNOFEST Mavi Vatan için vatandaşları Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na davet etti.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan'da TRT Haber'e açıklamada bulundu.

"Mavi Vatan bir yan etkinlik, TEKNOFEST Güneydoğu'da yapılıyor, bütün illerimizde de birer etkinlik var. İlk defa geçen yıl Deniz Kuvvetlerimizin öncülüğünde düzenlendi. Bu yıl TEKNOFEST Mavi Vatan'ın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Tabii TEKNOFEST'in kendisi 9. yılında. Biz 14. TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Ben tüm milletimizi Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere Gölcük Tersanesi'ne davet ediyorum. Etkinlik 4 gün boyunca sürecek. Türlü türlü etkinlikler, teknolojinin şampiyonları hepsi burada yarışacak. Herkesi bekliyoruz."

TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı

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Selçuk Bayraktar TEKNOFEST TEKNOFEST Mavi Vatan
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Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST çağrısı: Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere herkesi bekliyoruz
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