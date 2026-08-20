Türkiye, Akdeniz Oyunları tarihinde 967 madalya kazandı

Uluslararası Akdeniz Oyunları Komitesi (CIJM) tarafından 1951'den bu yana düzenlenen organizasyonun 20'ncisine, 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kenti ev sahipliği yapacak.

İkisi Türkiye'de (İzmir 1971, Mersin 2013) olmak üzere önceki 19 organizasyona da katılan milli sporcular, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) verilerine göre 967 madalya (384 altın, 269 gümüş, 314 bronz) elde etti.

Türkiye, Akdeniz Oyunları tarihinde İtalya (2462 madalya), Fransa (1821) ve İspanya'nın (1388) ardından 4'üncü en fazla madalya kazanan ülke oldu.

Türkiye oyunlar tarihinin 3'üncü en başarılı ülkesi

CIJM'nin istatistiklerine göre şampiyonluk sayısı ölçü alınarak yapılan madalya sıralamasının zirvesinde, 924 altın madalyası bulunan İtalya yer aldı.

Son 5 organizasyon da dahil 14 kez madalya sıralamasını lider tamamlayan İtalya'yı, 652 altınla Fransa takip etti.

Türkiye ise 384 altınla Akdeniz Oyunları tarihinin madalya sıralamasında 3'üncü basamakta bulunuyor.

Akdeniz Oyunları'ndaki en başarılı 10 ülke şunlar:

Ülke Katılım Altın Gümüş Bronz Toplam

1 İtalya 19 924 791 747 2462

2 Fransa 19 652 600 569 1821

3 Türkiye 19 384 269 314 967

4 İspanya 19 345 474 569 1388

5 Yunanistan 19 200 257 349 806

6 Yugoslavya* 12 199 177 182 558

7 Mısır 17 156 209 255 620

8 Tunus 17 89 101 159 349

9 Cezayir 15 86 76 131 293

10 Fas 17 72 90 116 278

NOT: *Yugoslavya, dağıldığı 1992'ye kadar organizasyona katıldı.

Milli sporcular en yüksek madalya sayısına Mersin'de ulaştı

Akdeniz Oyunları'nın 1951 yılında ilk kez düzenlendiği Mısır'ın İskenderiye kentinde 20 madalya (10 altın, 3 gümüş, 7 bronz) alan Türkiye'ye, organizasyon tarihindeki ilk altın madalyasını, erkekler üç adım atlamada podyumun zirvesine çıkan atlet Akın Altıok getirdi.

Oyunlardaki en büyük başarıyı, Türkiye'nin İzmir'den (1971) sonra ikinci kez ev sahibi olduğu Mersin'de (2013) yakalayan milli sporcular, 47 altın, 43 gümüş, 35 bronz olmak üzere toplam 125 madalya kazandı.

Türkiye, son olarak 2022'de Cezayir'in Oran şehrinde yapılan organizasyonu ise 108 madalyayla (45 altın, 26 gümüş, 37 bronz) tamamladı. Milliler Oran'da, Mersin'den sonra en fazla madalya aldığı (108) ve altın madalya kazandığı (45) oyunları yaşadı.

Organizasyon tarihinde madalya sıralamasının zirvesinde yer alamayan Türkiye, bu alandaki en iyi derecesi olan 2'nciliği, Napoli 1963, Mersin 2013 ve Oran 2022'de elde etti.

Türkiye'nin Akdeniz Oyunları'nda kazandığı madalyaların yıllara göre dağılımı şöyle:

Yıl Yer Madalya sıralaması Altın Gümüş Bronz Toplam

1951 İskenderiye 4 10 3 7 20

1955 Barcelona 5 8 3 3 14

1959 Beyrut 3 13 8 1 22

1963 Napoli 2 10 3 4 17

1967 Tunus 4 9 9 6 24

1971 İzmir 4 18 12 15 45

1975 Cezayir 5 12 11 8 31

1979 Split 6 5 5 14 24

1983 Kazablanka 5 12 5 14 31

1987 Lazkiye 7 8 9 22 39

1991 Atina 3 23 11 12 46

1993 Languedoc-Roussillon 3 34 20 10 64

1997 Bari 3 28 16 21 65

2001 Tunus 3 33 16 12 61

2005 Almeria 4 20 24 29 73

2009 Pescara 5 18 20 25 63

2013 Mersin 2 47 43 35 125

2018 Tarragona 3 31 25 39 95

2022 Oran 2 45 26 37 108

Toplam 3 384 269 314 967

