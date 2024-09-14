Açık 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.09.2024 12:34

Selçuk Bayraktar: Küresel konumlama sistemi için uydu takımı fırlatıyoruz

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, küresel konumlama sistemini oluşturmak üzere alçak yörünge uydu takımı fırlatılacağını söyleyerek, "Kendi bağımsız küresel konumlama sistemimizin olması, egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik" dedi.

Selçuk Bayraktar: Küresel konumlama sistemi için uydu takımı fırlatıyoruz

Türkiye, uzay vatandaki gücünü pekiştirmek üzere yeni bir eşikte. Milli küresel konumlama sistemi için uydular fırlatma için gün sayıyor.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Roket Yarışması'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

"Kendi sistemimizin olması egemenliğimiz açısından stratejik"

Küresel konumlama sistemini oluşturmak üzere alçak yörünge uydu takımı fırlatılacağını belirten Bayraktar, "Aslında atışı ertelendi. Biz hazırdık iki uydumuz inşa ettik. 100 kadar uydu olacak bu uydu takımı ve yeni nesil bir küresel konumlama sistemi olacak. Bu da bir anlamda bizim göklerdeki bağımsızlığımız, kendi bağımsız, küresel konumlama sistemimizin olması; egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Hedef milli fırlatma araçları"

Tümüyle insansız hava araçlarından elde edilen gelirlerle yapıldığının altını çizen Bayraktar, "İleride hedeflerimiz arasında fırlatma araçları yapmak da var. Yörünge transfer aracı inşa ediyoruz. O uzayda bir yörüngeden diğer yörüngeye taşımak için. Bunun sonu yok. Dünya lideri oluncaya dek devam edecek" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, yarışmaya katılan takımların atölyelerini gezip gençlerle de sohbet etti.

 

ETİKETLER
Bayraktar Milli Uzay Programı Savunma Sanayii Selçuk Bayraktar Teknofest Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi: Uluslararası Yol Federasyonu'ndan ödül
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
22:11
Samsun'da narkotik operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
21:25
Emir Sultan Türbesi'nin yenilenen sanduka örtüsü yerine serildi
20:28
Katil İsrail Gazze'de yine okula saldırdı: 5 Filistinli hayatını kaybetti
20:28
Adana'da sulama kanalına giren kişi boğuldu
22:06
Filistinli akademisyenlerden, İsrail'in şehit ettiği Eygi'ye 'İşgalle Mücadele Nişanı'
Mevlid Kandili tüm yurtta idrak edildi
Mevlid Kandili tüm yurtta idrak edildi
FOTO FOKUS
Bursa'da çevreyi kirleten sürücülere 508 bin 896 lira ceza
Bursa'da çevreyi kirleten sürücülere 508 bin 896 lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ