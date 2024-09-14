Selçuk Bayraktar: Küresel konumlama sistemi için uydu takımı fırlatıyoruz

Türkiye, uzay vatandaki gücünü pekiştirmek üzere yeni bir eşikte. Milli küresel konumlama sistemi için uydular fırlatma için gün sayıyor.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Roket Yarışması'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı.

"Kendi sistemimizin olması egemenliğimiz açısından stratejik"

Küresel konumlama sistemini oluşturmak üzere alçak yörünge uydu takımı fırlatılacağını belirten Bayraktar, "Aslında atışı ertelendi. Biz hazırdık iki uydumuz inşa ettik. 100 kadar uydu olacak bu uydu takımı ve yeni nesil bir küresel konumlama sistemi olacak. Bu da bir anlamda bizim göklerdeki bağımsızlığımız, kendi bağımsız, küresel konumlama sistemimizin olması; egemenliğimiz açısından çok önemli ve stratejik" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Hedef milli fırlatma araçları"

Tümüyle insansız hava araçlarından elde edilen gelirlerle yapıldığının altını çizen Bayraktar, "İleride hedeflerimiz arasında fırlatma araçları yapmak da var. Yörünge transfer aracı inşa ediyoruz. O uzayda bir yörüngeden diğer yörüngeye taşımak için. Bunun sonu yok. Dünya lideri oluncaya dek devam edecek" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, yarışmaya katılan takımların atölyelerini gezip gençlerle de sohbet etti.