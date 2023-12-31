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Gündem
TRT Haber 31.12.2023 08:11

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'in Nusaybin kırsalında gerçekleştirilen "Kahramanlar-39" operasyonunda, 1'i yeşil, 1'i gri kategoride 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi sözde Bagok kırsalında gerçekleştirilen operasyona, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan özel timler katıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma SİHA'larında destek verdiği operasyonda, yeşil kategoride aranan Delil Bal, gri kategoride aranan İslam Ölçay ve Suriye Uyruklu Raman Lokman isimli teröristler etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin 2015 ve 2023 yılları arasında dahil oldukları 10 terör saldırısında 2 asker ile 2 sivilin şehit edilmesi, 14 askerin de yaralanmasına neden oldukları belirlendi.

Ali Yerlikaya paylaşımında, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.
 

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Ali Yerlikaya Mardin Terörle Mücadele
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