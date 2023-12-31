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Gündem
TRT Haber 31.12.2023 07:34

Yeni yılda Meclis gündemi: İşte beklenen düzenlemeler...

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2023 yılı mesaisini tamamlayarak çalışmalarına kısa bir ara verdi. Yeni yılda ise Meclis gündemine önemli düzenlemelerin gelmesi bekleniyor. Yargı paketinden İçişleri Bakanlığı ile ilgili kanun teklifine, sağlık düzenlemesinden ekonomiye, işte beklenen düzenlemeler...

Yeni yılda Meclis gündemi: İşte beklenen düzenlemeler...

Yeni yargı paketi, ruhsatsız silah taşıyanlara tutuklama ve ekonomi düzenlemesi...

Yeni yılla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun bir gündem bekliyor.

Ruhsatsız silah taşımada cezalar artıyor

Meclis'e ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren teklifin gelmesi planlanıyor.

Düzenleme ile ruhsatsız silah taşımanın cezası artacak. Ruhsatsız silah taşıma suçlarında tutuklama söz konusu olabilecek. Ayrıca, 'tetik, namlu, iğne' gibi silahı oluşturan parçaların ayrı ayrı yakalanması halinde de, bütün olarak değerlendirilerek suç kapsamına alınacak.

Yargı paketi Meclis gündemine gelecek

Yeni yılda, hazırlıkları süren yargı paketi de Meclis gündeminde.

60'tan fazla maddeden oluşacak teklifle,kanun yollarına başvuru sürelerinin artırılması, belirli bir kıdeme erişmiş hukukçuların sınavsız olarak ara buluculuk yapabilmeleri söz konusu olacak.

Ekonomiyle ilgili bir torba teklif de yeni yılla birlikte gündeme gelecek.

Emekli aylıklarında iyileştirmeye gidilecek. Bu doğrultuda en düşük emekli aylığının arttırılması da bekleniyor. İşverene asgari ücret desteğini 700 liraya yükselten düzenleme de bu teklifte yer alacak.

Hekimlerin hak kaynı önlenecek

Üzerinde çalışılan bir diğer teklifse Sağlık Bakanlığını ilgilendiriyor.

Düzenleme ile üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesi sağlanacak.. 

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