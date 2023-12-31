Erdoğan'dan "2023 Necip Fazıl Ödülleri"ni kazananlara tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Necip Fazıl Ödülleri’ni takdim ettiğimiz ilim, kültür ve sanat erbabımızı tebrik ediyor; şahsım, ülkem ve milletim adına her birine en kalbî şükranlarımı sunuyorum'' dedi.

Erdoğan, ''Yeni yetişen gençlerimizin üstatlarından devraldıkları emaneti hakkıyla taşıyıp daha da yücelterek, kendilerinden sonrakilere en güzel şekilde teslim edeceklerine inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

Necip Fazıl Ödülleri'nin çok önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu ödüllerle sadece büyük şairimize vefa borcumuzu ödemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye’nin değerlerine de sahip çıkıyoruz'' dedi.

Erdoğan ödül kazananların, Türkiye'nin geniş insan hazinesinden titiz bir çalışmayla tespit edilen isimler olduğunu da vurguladı.