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Gündem
TRT Haber 13.01.2024 01:47

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 29 terör hedefi imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine icra edilen hava harekâtları ile terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edildi.

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 29 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine hava harekatları düzenlendi.

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Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG tarafından kullanılan ve içerisinde üst düzey teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 terör hedefi imha edildi.

İcra edilen harekatlarda yerli ve milli mühimmat ağırlıklı olarak kullanıldı. Bakanlık, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle devam etti:

"Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye "tek bir terörist kalmayıncaya kadar" azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Bu harekatlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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