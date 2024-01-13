TRT Akademi medya okulu açıldı

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki programda konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, sektöre yeni isimlerin kazandırılması ve profesyonel iletişimcilerin yetiştirilmesi konusunda her zaman öncü olduğunu söyledi.

Sobacı, yayıncılık alanında pek çok usta ismin, pek çok ilkin hikayesinin TRT'yle kesiştiğini belirterek, şimdiyse TRT Akademi'yi hayata geçirip okul olma misyonlarını kurumsallaştırdıklarını ve iletişimi mesleki kariyer alanı olarak belirleyen herkese yeni bir kapı araladıklarını ifade etti.

Medya alanında nitelikli insan kaynağının güçlü yayını, güçlü yayının güçlü etkiyi beraberinde getirdiğinin altını çizen Sobacı, bugün medyanın, yapımın, yayının rolünü, etkisini ve gücünü yaşadıkları her olayda bir kez daha anladıklarını, bunun da ötesinde, uluslararası alanda yıllardır süregelen tek yönlü yayın akışıyla algının bakış açılarına, zihinlerin en sinsi noktalarına nasıl yerleştirildiğini, toplumların, kültürlerin nasıl kategorize edildiğini bildiklerini söyledi.

"Hissettiğimiz, bireysel veya kurumsal bir başarı duygusundan çok öte, ülkemiz adına bir gururdur"

Sobacı, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bu farkındalıkla, uluslararası alanda nitelikli ve aynı zamanda hızlı bir büyüme süreci içerisinde olduklarını vurgulayarak, "TRT olarak artık sadece Türkiye'yi dünyaya, dünyayı Türkiye'ye anlatmıyor, aynı zamanda 'dünyayı dünyaya anlatma' hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 17 televizyon, 17 radyo kanalımız, yabancı dillerdeki dijital haber platformlarımız, dijital uygulamalarımız, sinema filmlerimiz, etkinliklerimiz ve TRT ailesinin en yeni üyesi uluslararası dijital platformumuz 'Tabii' ile her gün devasa bir yayın ve yapım operasyonu yürütüyoruz. Dizilerimiz, filmlerimiz, yayınlarımız dünyanın dört bir yanında izlenirken hissettiğimiz, bireysel veya kurumsal bir başarı duygusundan çok öte, ülkemiz adına bir gururdur." dedi.

TRT'nin radyo yayıncılığıyla birlikte 100 yıla yaklaşan tecrübesini ve belleğini, TRT Akademi ile kurumsal bir medya okuluna dönüştürürken, TRT’nin teknik altyapısı ve imkanlarını da eğitimler için sonuna kadar açtıklarını kaydeden Sobacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çerçevede stüdyolarımız, rejilerimiz, haber merkezlerimiz, kurgu setlerimiz, film platolarımız, naklen yayın araçlarımız ve tüm yayın alanlarımız eğitimlerimizde kullanılıyor. Aslında TRT Akademi'nin en ayırt edici özelliği de tam da burada ortaya çıkıyor. TRT Akademi, alanında uzman, usta isimlerle geniş bir uygulama sahasında, yani yayıncılığın doğal atmosferinde, yayıncılık teknolojisini deneyimleme imkanı sunuyor. Daha da önemlisi kişiye hem kendini keşfetme hem de keşfedilme fırsatı tanıyor. Uygulamalı eğitimlerimizin yanı sıra özgün video eğitimler, sanal sınıflar, webinarlar ve kitap yayınlarına da TRT Akademi çatısı altında ulaşılabiliyor."

Sobacı, iletişim alanına ilgi duyan ya da halihazırdaki bilgi ve yeteneğini geliştirmek isteyen herkesin, kendine uygun içerik ve ders bulabileceği online, yüz yüze ve hibrit eğitimlerin geniş bir konu yelpazesini kapsadığını dile getirerek, medyada spesifik alanlarda uzmanlaşmaya, derinlemesine bilgiye, detay hakimiyetine ve özgün perspektife ihtiyacın giderek arttığını söyledi.

TRT Akademi'de yer alacak eğitimin içeriği hakkında bilgi veren Sobacı, şunları kaydetti:

"Açılış aşaması için video eğitimlerimiz 25 başlıkta 191 bölümden oluşuyor. Yüz yüze eğitimlerimiz 23 başlık altında toplanıyor. 6 kategoride 50 bölümden oluşan podcastlerimiz ve 5 başlıkta Sanal Sınıf Eğitimlerimiz yer alıyor. 8 kitaplık Eğitim Serisi ile 10 kitaptan oluşan Sinema Serisi ise eğitimlerimizin kıymetli tamamlayıcı unsurları. Bunun yanı sıra her ay düzenleyeceğimiz tecrübe paylaşım webinarları, katılımcılar için kariyerlerinde bir yol haritası mahiyetinde olacak. Elbette eğitimler sonunda, ölçme ve değerlendirme süreçleri de gerçekleştirilecek ve katılımcılar e-devlet üzerinden belge ve sertifikalarına erişebilecekler."

Sobacı, dünyanın dört bir yanından her yıl çok çeşitli konularda eğitim talepleri aldıklarını belirterek, "TRT olarak, bugüne kadar 114 ülkeden 113 binin üzerinde kişiye mesleki eğitim verdik. Bundan sonra TRT Akademi teknolojisi, altyapısı ve içerikleriyle uluslararası alanda çok daha etkin olacağız. Uzaktan eğitim olanağı ve dil seçenekleri ile zaman içerisinde uluslararası alanda bir merkeze dönüşecek, yayıncılık ve iletişim konularında bilginin ve tecrübenin ana üssü olacağız." diye konuştu.

İnsanların hissizleşmesinin önüne geçebilmek için medyanın ahlaki, vicdani ve toplumsal sorumluluğunun daha da ağırlaştığına dikkati çeken Sobacı, ''Bu bağlamda, küresel sistemde içi boşaltılmaya çalışılan anlamı ancak bizler doldurabiliriz. Yok sayılanların sesi ancak bizler olabiliriz. Hakikatin asaletini, ancak 8 milyar insanın refahı için mücadele eden bu ülkenin evlatları olarak ancak bizler ekranlara taşıyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sobacı, TRT Akademi'yle attıkları adımın geleceğin medyasına yaptıkları kıymetli bir yatırım olduğunu da söyleyerek sözlerini tamamladı.

Etkinliğe, Anadolu Ajansı Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir ve birçok medya temsilcisi katıldı.

TRT Akademi

TRT, yayıncılık alanındaki yaklaşık yüz yıllık deneyimini, araştırma ve teknoloji altyapısını kullanarak, onlarca kategoride, yüzlerce eğitimle TRT Akademi'ye aktarmayı planlıyor.

Ulusal ve uluslararası mecrada, yenilikçi ve öncü bir medya okulu olma hedefiyle toplumsal faydayı esas alan TRT Akademi, medya ve iletişim alanında gelişim ve değişimin öncüsü olma, gelişimi ölçüp değerlendirerek bireyleri ve kurumları etkin geri bildirim ile besleme, uzmanlık kazandıracak farklı seviyelerdeki eğitimlerle mesleki gelişime ve kurumsal ilerlemeye katkı sunma, eğitim ve gelişimi, uzun soluklu bir öğrenme yolculuğu olarak ele alarak uluslararası medya okulu olmayı amaçlıyor.

Akademide video eğitimler 10 kategoride 25 eğitim başlığı ve 191 bölümden, yüz yüze eğitimler 9 kategoride 23 eğitim başlığından, sanal sınıf eğitimleri 2 kategoride 5 eğitim başlığından, podcast içerikleri 6 kategoride 50 bölümden, yayınlar kategorisi eğitim serisi (8 kitap) ve sinema serisinden (10 kitap) oluşacak.

Yüz yüze ve hibrit eğitimlerde uygulama sınavları ve ölçme değerlendirme sorularında başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.

Belgeler, e-devlet üzerinden ve web sitesinde "sertifika ID" ve "barkod''la sorgulanabilecek.