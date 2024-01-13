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Gündem
TRT Haber 13.01.2024 00:14

Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, bugün saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı yapılacak.

Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Toplantıyı İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak. 

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