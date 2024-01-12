AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı iptal edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından aday tanıtım toplantısının ertelendiğini duyurdu.
Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."
Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn @RTErdogan’ın kararıyla ertelenmiştir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 12, 2024
Şehitlerimizin mekanı cennet olsun.
Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.