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Gündem
TRT Haber 12.01.2024 23:36

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı iptal edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının iptal edildiğini duyurdu.

AK Parti'nin aday tanıtım toplantısı iptal edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından aday tanıtım toplantısının ertelendiğini duyurdu. 

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

 

 

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