Siyasi partilerin tüm etkinlikleri iptal edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden gelişmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Çelik, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan’ın kararıyla ertelenmiştir" dedi.

Şehitlere rahmet diledi, bir kez daha terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı,

"Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadesine yer verdi.

CHP'de tüm etkinlikler iptal

CHP Genel Başkanı Özel de sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde yapacakları tüm etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun."

İyi Parti'nin Antalya kampı iptal edildi

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin yerel seçim çalışmaları kapsamında yarın ve 14 Ocak Pazar günü Antalya'da yapacağı istişare kampının iptal edildiğini duyurdu.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.