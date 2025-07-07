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TRT Haber, AA 07.07.2025 13:02

Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan 6 askerin naaşı memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde 2022 yılında şehit olan piyade üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak için sürdürülen arama tarama faaliyeti sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalan 19 askerimizden 12'si doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Metan gazına maruz kalarak şehit olan askerimizin sayısı 12'ye yükseldi
Metan gazına maruz kalarak şehit olan askerimizin sayısı 12'ye yükseldi

Şehitlerimizden 6'sı için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törende şehit İstihkam Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Ahmet Kuşak, Özkan Özkanlı, Ahmet Gültekin ve Mahsun Yeşildemir'in Türk bayraklarına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dualar edildi, helallik alındı.

Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklara konulan şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.

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Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı
Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı
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