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Gündem
TRT Haber 07.07.2025 11:02

Metan gazına maruz kalarak şehit olan askerimizin sayısı 12'ye yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerimizin sayısının 12'ye yükseldiğini duyurdu.

Metan gazına maruz kalarak şehit olan askerimizin sayısı 12'ye yükseldi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen 4 kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı 12'ye yükselmiştir.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı

 

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