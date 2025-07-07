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TRT Haber 07.07.2025 10:33

MİT Başkanı Kalın'ın Bağdat'a gitmesi planlanıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın yarın Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmesi bekleniyor.

MİT Başkanı Kalın'ın Bağdat'a gitmesi planlanıyor

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