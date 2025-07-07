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TRT Haber 07.07.2025 12:50

Ömer Çelik: Türkiye Cumhuriyeti göz bebeğimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı eski milletvekillerinin cumhuriyet karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Cumhuriyetin, milletin İstiklal Savaşı ile ortaya koyduğu hür yaşama iradesinin tecellisi olduğunu söyledi.

Ömer Çelik: Türkiye Cumhuriyeti göz bebeğimizdir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" vurgusunu yaptı:

"Türkiye Cumhuriyeti göz bebeğimizdir. Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir. Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı'mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir. Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

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AK Parti Ömer Çelik Sosyal Medya
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