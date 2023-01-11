Teğmen İsmail Can Akdeniz, Eren Abluka-5 Operasyonunda Cudi Dağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 30 Nisan 2022'de şehit oldu. Şehidin omuz omuza çatıştığı silah arkadaşı o gün yemin etti, şehit İsmail Can'ın intikamını almaya. Teğmen timiyle birlikte o teröristlerin izini sürdü. Verdiği sözü tuttu.

Ailenin beklediği ve yüreğine biraz da olsa su sepren haber İçişleri bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

Bakan Soylu, "30 Nisan tarihinde İsmail Can Akdeniz bizim kahraman şehit oluyor. Gabar Dağı'nda teğmenimizin katıldığı rahmetli İsmailimizin intikamını alacağı yemin ettiği, teğmenimiz bugün sıcak çatışmaya giriyor ve timi ile beraber 4 teröristi etkisiz hale getiriyor." dedi.

"Yüreğimize bir parça su serpildi"

Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz'in anne ve babası, duygularını TRT Habe'e anlattı.

Şehit annesi Hediye Akdeniz, "İşte yüreğimize su serpildi dedim ya onun için hepsinin kökü kurusun inşallah onların, onları besleyenlerin de." diyerek duygularını dile getirdi.

Şehit Babası Hüseyin Akdeniz de, "Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bizi tabii ki sevindirdi ama bu acı bizimle nefes aldıkça yaşayacak. inşallah bundan sonra hiçbir terörist kalmaz." dedi.

Güvenlik güçleri, şimdi Gabar dağında kalan 3 teröristin peşinde.

Haber: Sena Kaya

Kamera: Çağlar Öztürk