Karma Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında, Başarır hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", Türkkan hakkında ise "alenen hakaret ve kasten yaralama" iddialarına ilişkin hazırlanan iki ayrı yasama dokunulmazlığı dosyası ve eklerini görüşmek için toplandı.

Komisyonda, bu dosyaların görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlık dosyalarını görüşmek için kurulan 5 kişilik Hazırlık Komisyonunda kura çekimi sonucunda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç yer aldı.

TBMM İçtüzüğü'ne göre, Hazırlık Komisyonu en geç 1 ay içinde raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşecek ve karara bağlayacak. Karma Komisyon, iki ayrı dosya için dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen Başarır ve Türkkan, isterlerse Hazırlık Komisyonunda, Hazırlık Komisyonunun raporunu sunmasının ardından Karma Komisyonda ve TBMM Genel Kurulunda kendilerini yazılı veya sözlü olarak savunabilecekleri gibi herhangi bir milletvekiline de kendilerini savundurabilecek.