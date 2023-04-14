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Gündem
AA 14.04.2023 20:04

Şehit savcı Kiraz ile ilgili olumsuz paylaşım yapan şüpheliye hapis istemi

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmeden önce alıkonulduğu görüntüsünü sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Şehit savcı Kiraz ile ilgili olumsuz paylaşım yapan şüpheliye hapis istemi
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, DHKP/C'nin, Türkiye'deki anayasal düzeni silah zoruyla değiştirerek yerine Marksist, Leninist ilkelere dayalı bir düzen getirmeye çalışan ve bu amaca ulaşmak için kuruluşundan bu yana birçok öldürme, yaralama ve gasp gibi silahlı eylemler gerçekleştirmiş bir silahlı terör örgütü olduğu yer aldı.

DHKP/C'nin gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin ayrıntılı bilgilere de yer verilen iddianamede, Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol isimli örgüt mensuplarının 31 Mart 2015'te Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında rehin alıp şehit ettikleri ifade edildi.

Paylaşımları kendisinin yapmadığını savundu

İddianamede, soruşturma konusu olayda bir Twitter kullanıcısının, DHKP/C terör örgütü propagandası niteliğinde paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi üzerine resmen soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda söz konusu hesabın Ezgi Eda Y. tarafından kullanıldığı belirlendi, iddianamede sanığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da yer verildi.

İddianamede, Ezgi Eda Y'nin ifadesinde, sosyal medya hesabının kendisinin olduğunu ancak paylaşımları kendisinin yapmadığını savunduğu yer aldı.

Daha önce de benzer paylaşımlar yapmış

İddianamede, Ezgi Eda Y'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimsetme ya da yayma amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Şüphelinin kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden farklı zamanlarda ancak aynı kast altında DHKP-C silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek paylaşımlarda bulunduğu anlatılan iddianamede, bu şekilde üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediği yer aldı.

13 yıl hapsi istendi

İddianamede, Ezgi Eda Y'nin bu kapsamda zincirleme şekilde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelinin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Öte yandan iddianamede, Eda Ezgi Y. hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce düzenlenen tahkikat evrakının incelendiği, şüpheli hakkında, paylaşımlardan dolayı "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından Basın Bürosuna, "kamu görevlisine hakaret" suçundan da Bilişim Suçları Soruşturma Bürosuna suç duyurusunda bulunulduğu bilgisi de yer aldı.

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