Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Azez'de seyir halindeki zırhlı araca Tel Rıfat bölgesinden teröristlerce saldırı yapıldı.

Güdümlü füzeyle yapılan saldırıda Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu, 2 özel harekatçı da yaralandı.

Şehit polisler için ilk tören Gaziantep'te düzenlendi. Törenin ardından Fatih Doğan'ın naaşı Adıyaman'a, Cihat Şahin'in cenazesi ise Elazığ'a gönderildi.

Fatih Doğan Adıyaman'da ebediyete uğurlandı

Şehit Fatih Doğan için memleketi Adıyaman'da yapılan törene, ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile mülkî ve askerî erkan katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Şehidin cenazesi namazın ardından Adıyaman Şehitliği'nde defnedildi.

MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan'ın oğlu Özel Harekat Polisi Fatih Doğan evliydi. 32 yaşındaki şehit polisin eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Cihat Şahin'in naaşı Elazığ'da toprağa verildi

Aynı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Cihat Şahin için ise Elazığ'da tören vardı.

[Fotoğraf: İHA]

Mevlana Camii'ndeki cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile mülkî ve askerî erkan katıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Harput Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit polis Cihan Şahin evli ve 2 çocuk babasıydı.