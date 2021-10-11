Şehit polisler son yolculuklarına uğurlandı
Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 2 polis için cenaze töreni düzenlendi. Şehit özel harekat polislerinden Fatih Doğan Adıyaman'da, Cihat Şahin ise Elazığ'da ebediyete uğurlandı.
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Azez'de seyir halindeki zırhlı araca Tel Rıfat bölgesinden teröristlerce saldırı yapıldı.
Güdümlü füzeyle yapılan saldırıda Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu, 2 özel harekatçı da yaralandı.
Şehit polisler için ilk tören Gaziantep'te düzenlendi. Törenin ardından Fatih Doğan'ın naaşı Adıyaman'a, Cihat Şahin'in cenazesi ise Elazığ'a gönderildi.
Fatih Doğan Adıyaman'da ebediyete uğurlandı
Şehit Fatih Doğan için memleketi Adıyaman'da yapılan törene, ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile mülkî ve askerî erkan katıldı.
Şehidin cenazesi namazın ardından Adıyaman Şehitliği'nde defnedildi.
MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan'ın oğlu Özel Harekat Polisi Fatih Doğan evliydi. 32 yaşındaki şehit polisin eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Cihat Şahin'in naaşı Elazığ'da toprağa verildi
Aynı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Cihat Şahin için ise Elazığ'da tören vardı.
Mevlana Camii'ndeki cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile mülkî ve askerî erkan katıldı.
Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından Harput Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehit polis Cihan Şahin evli ve 2 çocuk babasıydı.
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