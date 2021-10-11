Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Milletvekili İsmet Uçma vefat etti
İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti.
24, 25, 26 ve 27'nci dönem AK Parti Milletvekili İsmet Uçma, 66 yaşında hayatını kaybetti.
Uçma'nın cenazesi, yarın İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'ndeki öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Etiketler: AK Parti
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