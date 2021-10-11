Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 15:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.
Toplantı 3 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan açıklama yapması bekleniyor.
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