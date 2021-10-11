Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Kapanış ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlerine Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencilere rahmet dileyerek başladı.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının, genç işsizliğinin azaltılmasında ve Türkiye'nin kalkınmasında oldukça kritik kurumlar olduğunu vurgulayan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'de mesleki eğitimin büyük bir paradigma değişimi yaşadığını dile getirdi.

Özer, "Meslek liseleri uzun süredir hak ettikleri itibara yeniden kavuşmaya başlamıştır. Mesleki eğitimde artık sorunları değil, yeni açılımları konuşuyoruz. Mesleki eğitim, artık yeniden Türkiye'nin umudu olmuştur" dedi.

"Öğrencilerimizin iş başı ve staj eğitimlerini, sektör temsilcileriyle birlikte planlıyoruz"

Mesleki eğitimin gelişmesi ve büyümesinin istihdamın artması, gençlerin geleceğe daha güvenle bakması ve üretimin artması anlamına geldiğini belirten Özer, bu bağlamda önem verdikleri konuların başında sektörler ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında daha güçlü ve kapsayıcı bir bağ kurulmasının, yapılan iş birliklerinin zenginleştirilmesinin geldiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda mesleki eğitimde, eğitim verdiğimiz tüm alanlarda sektörlerin güçlü temsilcileriyle iş birliği kurmuş bulunuyoruz. Eğitim verdiğimiz ve iş birliği kurmadığımız hiçbir meslek eğitim alanı bulunmamaktadır. Artık bu iş birlikleri kapsamında mezunlarımıza istihdam öncelikli bir mesleki eğitimin sunulması sağlanmıştır. Artık eğitim programları güncelleme çalışmalarını sektör temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Öğrencilerimizin iş başı ve staj eğitimlerini, sektör temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Mesleki eğitim alan ve atölye öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerini de sektörün temsilcileriyle birlikte planlıyoruz. Artık yeni paradigmada sektör temsilcileri mezunları beklemiyor, mezunların eğitim sürecine aktif bir şekilde katılıyor."