Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya Kız Çocukları Günü" paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ile ilgili "Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
"Dünya Kız Çocukları Günü" etiketiyle yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız çocuklarıyla çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, "Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için" ifadeleri yer aldı.
Evlatlarımız bizim her şeyimiz. Her şey onlara daha güzel bir gelecek sunmak için…#DünyaKızÇocuklarıGünü pic.twitter.com/50J9Peb6hz— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 11, 2021
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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