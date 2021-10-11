Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan Çakıcı'nın avukatı Gökhan Kılıç, müvekkilinin hastanede olduğunu, bu yüzden duruşmaya katılamadığını belirterek, Çakıcı'nın hastane yatış kayıtlarını mahkemeye sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de sanığın bir önceki celsede de aynı mazeretlerde bulunduğunu, bu tutumun yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu öne sürdü.

Duruşma savcısı sanık avukatının taleplerinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, hükmün açıklanmasını istedi.

Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, sanık Çakıcı'ya "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 6 ay, "tehdit" suçundan da 1 yıl 2 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.

Mahkeme, takdiri indirim uygulamadı.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Alaattin Çakıcı'ya ait sosyal medya hesabından 17 Kasım ve 18 Kasım 2020'de paylaşılan açıklamalarda müşteki Kılıçdaroğlu'na karşı hakaret ve tehdit suçlarının işlendiği belirtilmişti.

İddianamede, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarını zincirleme işlediği iddiasıyla Alaattin Çakıcı'nın cezalandırılması talep edilmişti.