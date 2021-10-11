TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve Bursa milletvekillerinden oluşan heyet, Muş'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Hakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak doğuştan görme engelli, yetenek Bager Çalışcı ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a piyano çalma hayali gerçekleştiği için çok mutlu olan 9 yaşındaki Bager, piyano dinletisi ile yeteneğini sergiledi.

"Teknofest gençlerinden biri de Bager"

Minik yeteneği tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknofest gençlerinden bir tanesi de Bager" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine teşekkür eden minik yeteneği Ankara'ya davet ederek, "İnşallah şöyle bir Ankara'da ağırlarız" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da minik piyanistin anne ve babasının selamlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileterek "İnşallah ilk fırsatta size getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "İnşallah" diye karşılık verdi.

Bager'in "Haberlerde görmüştüm. Teknofest deyince zaten kıvançtır" demesi de dinleyenleri gülümsetti.

Muş'un Nadaslık Köyü'nde yaşayan, doğuştan görme engelli ve "absolut" (kusursuz) kulağa sahip Çalışcı, kendini geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kendisiyle yapılan röportajlarda "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a piyano çalmayı çok istiyorum" diyen Bager, daha önce de karla kaplı Muş Ovası'nda piyano çalma hayalini babasıyla beraber gerçekleştirmişti.

Bursa Osmangazi Belediyesi’nin "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında gerçekleşen ziyarette Çavuşoğlu'nun yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık ile Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yer aldı.