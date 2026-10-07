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Gündem
AA 07.10.2026 14:06

Şehit polis Türkoğlu için tören düzenlendi

Ankara'daki polis uygulama noktasında ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Şehit polis Türkoğlu için tören düzenlendi

Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli, evli ve 3 çocuğu bulunan Türkoğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Türkoğlu'nun ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Türkoğlu'nun ailesine başsağlığı mesajı

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ile meslektaşları katıldı.

Şehit polis Türkoğlu için tören düzenlendi

Ankara'da uygulama noktasında ateş açılması sonucu 1 polisimiz şehit oldu
Ankara'da uygulama noktasında ateş açılması sonucu 1 polisimiz şehit oldu

Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar da törende, şehit Türkoğlu için Kur'an-ı Kerim okudu.

Tören mangası tarafından omuzlarda taşınıp araca konulan polis memuru Türkoğlu'nun cenazesi, Çubuk Camikebir'de ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Şehit polis Türkoğlu için tören düzenlendi

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Şehit Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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