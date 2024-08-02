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TRT Haber 02.08.2024 12:03

Şehit Haniye'ye Katar'da veda ediliyor

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Katar’da cenaze töreni düzenleniyor. Başkent Doha’da kılınacak cenaze namazının ardından şehit İsmail Haniye, Luseyl kentinde defnedilecek.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye, dün İran'da binlerce kişi veda etmişti.

Naaşı, Tahran'daki törenin ardından bir süredir yaşadığı Katar’a nakledilmişti.

Şehit Haniye, Doha'da bugün ebediyete uğurlanıyor.

İsmail Haniye için İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii'nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlenecek. Sabahın erken saatlerinden itibaren farklı ülkelerden çok sayıda kişi törene katılmak için camiye akın etti.

Şehit Haniye'ye Katar'da veda ediliyor

Cenaze namazına Arap ve İslam dünyasından liderlerin de katılması bekleniyor. Töreni, geniş bir gazeteci grubu takip edecek.

Şehit İsmail Haniye'nin cenazesi Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Luseyl kentinde toprağa verilecek. 

İsmail Haniye'nin geçmişi

İsmail Haniye 1963 yılında Gazze Şeridi'ndeki Eş-Şati mülteci kampında doğdu. Yıllar içinde Filistin davasının kilit isimlerinden olan Haniye, 1980'li yıllarda direniş hareketinin içinde yer aldı.

1989'da Birinci İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı, 3 yıl cezaevinde kaldı. Ardından birçok direnişçiyle beraber, 1992 yılında serbest bırakılarak Güney Lübnan'a sürüldü. Sürgünün ardından Gazze'ye geri döndü. Gazze'ye döndükten sonra Filistin davası için mücadeleye devam etti.

1999 ile 2004 yılları arasında Hamas Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.
Filistin'de yapılan seçimleri Hamas'ın kazanmasının ardından Haniye, hareketin Başbakan adayı olarak açıklandı. Bir yıl sonra evine düzenlenen füze saldırısından sağ kurtuldu.

Haniye, 2014 ile 2017 arasında Gazze Şeridi Yönetimi Başkanlığını üstlendi. Bir yıl sonra ABD'nin terörist olarak tanımlamasının ardından Katar’a gitti.

Filistin’in haklı davasını Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak sürgünde yürüttü. Bu süre zarfında İsmail Haniye'nin sadece kendisi değil ailesi de hedefteydi. İsrail'in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarında 3 oğlu, 4 torunu ve kız kardeşini kaybetti.

Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen alçak saldırı sonucu şehit oldu.

Haniye, Filistin davası için verdiği mücadelede Türkiye'yi hep yanında buldu. Son olarak Nisan ayında Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Erdoğan'a Hamas hareketini Kuvay-ı Milliye'ye benzettiği için teşekkür etmişti. 

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