Şehit kaymakam Muhammed Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan sosyal medyadan ziyarete ilişkin bir paylaşım yaptı.

"Kimseden özür gelmedi"

Türkkan, Meclis'in bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçilere kapalı olduğunu belirtip, "Ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli kişi kimdir" diye sordu.

Asım Safitürk, TRT Haber'de Nilgün Balkaç'ın sunduğu Birinci Sayfa programına konuk oldu. O anlarda yaşananları şöyle anlattı:

"Ben bu memlekete ağır bedel ödemiş kaymakam şehit vermiş 80 yaşında adamım. Bir milletvekilinin bu şekilde söylemesi beni rahatsız etti. Bir milletvekili arkadaş 'El salla milletvekili el sallıyor' dedi biz de el salladık iyi niyetle. Fakat aleyhimizde 'Kim bu arkadaş sarıklı cübbeli' dedi. Onların tarafından özür gelmedi, bütün milletimizden geliyor."

Türkkan daha sonra paylaşımını sildi. Yaşanan bu olaya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi. Gazi Meclis'in her şeyden önce şehit annelerinin ve babalarının mekanı olduğunu ifade etti.

"Şehit torunu ve şehit babası olarak herhangi bir makamı ziyaretiniz, o makama şeref verir. Elinizi öpmek her makamın üstündedir. Devletimiz ve milletimiz size şükran borçludur."

Kaynak: TRT Haber