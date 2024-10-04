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Gündem
AA 04.10.2024 13:46

Şehit Ayşenur Ezgi Eygi soruşturması sürüyor: Eygi'nin babası ifade verdi

Ayşenur Ezgi Eygi'nin şehit edilmesiyle ilgili soruşturma dosyasına, baba Mehmet Suat Eygi'nin "müşteki" sıfatıyla verdiği ifade girdi. Baba Eygi ifadesinde kızının, İsrail'in yaptığı insan hakları ihlallerini dünyaya duyurmak için bölgeye gittiğini söyledi.

Şehit Ayşenur Ezgi Eygi soruşturması sürüyor: Eygi'nin babası ifade verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, Ayşenur Ezgi Eygi'nin 6 Eylül'de Filistin'in Nablus kentindeki Beita beldesinde İsrail işgaline karşı gerçekleştirilen protesto eylemlerinde İsrail savunma kuvvetleri mensubu keskin nişancı bir asker tarafından başından vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturması sürüyor.

Filistin adli makamlarından gönderilen ve Eygi'nin öldürülmesinde emri veren, ateş açan şüphelilerin tespitine ilişkin bilgilerin yer aldığı dosyanın tercüme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler hakkında "insanlığa karşı suç işleme" başlığı altında "kasten öldürme" suçundan açılan soruşturmada, Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'nin "müşteki" sıfatıyla verdiği ifade dosyaya girdi.

"Kızım İsrail'in insan hakları ihlallerini duyurmak için bölgeye gitti"

Mehmet Suat Eygi ifadesinde, kızının İsrail'in yaptığı insan hakları ihlallerini dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla gözlemlerini paylaşmak için bölgeye gittiğini belirtti.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türkiye'den Tel Aviv'e direk uçuş olmadığı için Ürdün üzerinden Kudüs'e geçtiğini aktaran Eygi, şu beyanda bulundu:

"Kızım İsrail zulmünden rahatsız olduğu için insani bir davranış göstererek 9 kişilik arkadaş grubuyla Kudüs'e gitti. Daha sonra Kudüs'ten El Halil'e geçmiş. 6 Eylül'de İsrail ablukasında cuma namazı kılmak için gelen Filistin vatandaşlarına İsrail'in saldırması sonucu kızımın vurulduğunu öğrendim. Kızımın üzerinde hiçbir kesici delici materyal yoktu. Kızım masumdu. Ben kızımın bu şekilde ölmesine sebep olan kişilerden, kurumlardan ve ilgili devletten şikayetçiyim."

Şüphelilerin kimlik tespitinin ardından haklarında dava açılacak

Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesinde rol oynayan şüphelilerin kimlik tespitinin ardından haklarında iddianame tanzim edilerek dava açılacağı kaydedildi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmiş, cenazesi 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

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