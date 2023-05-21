Şehit Aybüke Yalçın-2 kuyusunda sondaja başlandı

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) kuyusu ile 41 API graviteli petrol keşfi yapılan ve mevcut durumda günlük 1250 varil üretim yapılan sahanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla ŞAY Petrol Sahası'nda çok sayıda tespit ve üretim kuyusunun lokasyon belirleme çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, ŞAY-1 kuyusunun 1,5 kilometre kuzeydoğusunda Şehit Aybüke Yalçın-2 (ŞAY-2) kuyusunda sondaj faaliyetlerine dün itibarıyla başlandı.

Şehit Aybüke Yalçın-2 (ŞAY-2) kuyusunda sondaja başladık. ŞAY-1 kuyusunun 1,5 kilometre kuzeydoğusunda kazacağımız bu kuyuda hedefimiz 3.150 metre derinlik. ⛰️????????



Gabar’da günlük ???? bin varil üretime bir adım daha..#TPAO #EnerjideBağımsızTürkiye pic.twitter.com/aJryxZD9br — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) May 21, 2023

ŞAY-2 kuyusunda çalışmaların Temmuz 2023 sonu itibarıyla 3 bin 150 metre son derinlikte tamamlanması planlanıyor.

Kuyuda petrol keşfi yapılan ve ŞAY-1 kuyusunda test edilen rezervuar seksiyonlarının dışında daha derin, olası rezervuar bölgelerinin de hidrokarbon potansiyelleri test edilecek.

TPAO, yüzde 100 sahibi olduğu bu sahalarda 2023 yılının ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajını da yapmayı planlıyor.