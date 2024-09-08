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Gündem
TRT Haber 08.09.2024 21:25

Şehit askerlerimiz için taziye mesajları

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı araç devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Siyasiler ve kabine üyelerinden taziye mesajları geldi.

Şehit askerlerimiz için taziye mesajları

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı araç devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları art arda geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Tunceli Ovacık’ta görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Jandarma Uzman Çavuşlar Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş’e Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Tunceli'de askeri araç kazasında 4 askerimiz şehit oldu
Tunceli'de askeri araç kazasında 4 askerimiz şehit oldu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

"Tunceli ilimizin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşımız Doğan Kızılateş’e Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, Jandarma Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

"Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da taziye mesajı paylaştı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunceli Ovacık'ta zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehid olan kahraman jandarmalarımız, Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı; aynı kazada yaralanan jandarmamıza acil şifalar diliyorum. Şehidlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "Tunceli’nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Kazada yaralanan askerimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Şehitlerimizin ruhu şad, aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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Şehit Trafik Kazası Tunceli
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