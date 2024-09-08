Açık 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.09.2024 21:02

Tunceli'de askeri araç kazasında 4 askerimiz şehit oldu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı araç devrildi. Kazada 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı.

Tunceli'de askeri araç kazasında 4 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamayı "Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleriyle yaptı.

Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşları Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in şehit olduğunu, Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu'nun yaralandığını açıkladı.

"Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Şehit Tunceli
Sıradaki Haber
Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:53
Ataşehir'de mobilya mağazasında yangın
21:55
Şehit askerlerimiz için taziye mesajları
21:21
İçişleri Bakanlığı'nda Narin'in öldürülmesinin de değerlendirildiği güvenlik toplantısı
20:52
Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu
20:30
Bakan Tekin'den yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
20:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Antalya'da TEKNOFEST heyecanı yaşandı
Antalya'da TEKNOFEST heyecanı yaşandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ