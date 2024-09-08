Tunceli'de askeri araç kazasında 4 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamayı "Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleriyle yaptı.
Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda Jandarma Uzman Çavuşları Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in şehit olduğunu, Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu'nun yaralandığını açıkladı.
"Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun" ifadelerini kullandı.
September 8, 2024