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TRT Haber 08.09.2024 20:46

Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Erdoğan, Tebbun’u Cezayir’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı ve daha yüksek bir oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a tebrik telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun’u Cezayir’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı ve daha yüksek bir oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, seçim sonuçlarının Cezayir halkının son 5 yılda atılan adımlara verdiği desteğin göstergesi olduğunu, Cezayir’in istikrar ve refahının yeni dönemde daha da güçleneceğini, Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına yakışır biçimde her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Türkiye’ye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak Filistin davası için gösterdiği gayreti Türkiye’nin takdir ettiğini ve desteklediğini, İsrail zulmü altındaki mazlum Filistin halkına yönelik saldırıların sona ermesi için iki ülkenin gayretlerinin artarak devam edeceğini ifade etti. 

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