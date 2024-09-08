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Dünya
AA 08.09.2024 19:51

Cezayir'de Abdülmecid Tebbun'un yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Cezayir Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un oyların yüzde 94'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Cezayir'de Abdülmecid Tebbun'un yeniden cumhurbaşkanı seçildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cezayir Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi Başkanı Muhammed Şerefi, düzenlediği basın toplantısında Tebbun'un oyların yüzde 94,65'ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini bildirdi.

Cezayir'deki İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi'nin (MSP) adayı Abdulaali Hassani Şerif'in yüzde 3,17 oy aldığını açıklayan Şerefi, Sosyalist Güçler Hareketi (FFS) Genel Sekreteri Yusuf Uşuşi'nin ise yüzde 2,16 oyla son sırada yer aldığını kaydetti.

Şerefi, seçimlere katılım oranını ise yüzde 48 açıklamıştı.

Cezayir’de seçim süreci

Cezayir'de 2019 yılında kitlesel halk protestoları sonucu 20 yıllık iktidarı sonrasında istifa etmek zorunda kalan Abdulaziz Buteflika'nın ardından Abdülmecid Tebbun, yapılan seçimlerde oyların yüzde 58'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

Tebbun, görevini bir dönem daha devam ettirmek için bağımsız adaylığını koyarken; ordu, medya, dini topluluklar, işverenler ve bazı siyasi partilerin desteğini almıştı.

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