Açık 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 08.09.2024 18:49

Şehit Ayşenur'un mesajı gündem oldu

Ayşenur Ezgi Eygi, Filistin'de İsrail güçleri tarafından katledildi. ABD vatandaşı da olan şehit Ayşenur'un arkadaşları onun hakkında konuştu. Çevresine yardım eden, iyi kalpli birisi olduğunu söylediler. Şehit Ayşenur'un katıldığı bir etkinlikte verdiği mesaj da sosyal medyada gündem oldu.

İsrail'in, Filistin'de şehit ettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin bu mesajı sosyal medyada gündem oldu.

ABD'de Müslümanlar tarafından kurulan Wasat isimli sivil toplum kuruluşunun etkinliğinde el yazısı ile bu sözleri kaleme almıştı.

Yazıda, "Benim için Wasat, Allah’a tam bir teslimiyet içinde desteklemem gereken ümmettir. Birbirini dosdoğru yolda desteklemeye adanmış bir topluluktur" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşu da şehit Ayşenur'un katıldığı etkinliklerden birine ait fotoğrafı paylaştı. İhtiyaç sahipleri için yemek hazırladığı bu fotoğrafla onu andılar.

ABD'de yüzlerce kişi Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı
ABD'de yüzlerce kişi Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı

"'Filistin’de olanları anlatmak için daha çok şey yapmalıyız' diyordu"

ABD'deki arkadaşları da İsrail'in Filistin'de şehit ettiği Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi anlattı.

Eygi'nin, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını, Filistinlilerin yaşadıklarını anlatmayı misyon edindiğini söylediler.

Arkadaşlarından biri, "Bana, 'Olanlar hakkında daha çok şey yapmamız gerekiyor, insanlara anlatmamız lazım. Çünkü Filistin'de olanlar dehşet verici ve kimse bunu görmüyor” diyordu” diye konuştu.

"İyi kalpli bir insandı"

Arkadaşları, şehit Ayşenur'un çevresindekilere elinden geldiğince yardım eden, iyi kalpli bir insan olduğunu da belirtti.

"Çok cesur yürekli bir insandı. Tüm sene boyunca benim tüm akademik problemlerimde bana yardımcı oldu."
 

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Sudan'daki savaş nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
20:24
Cezayir'de Abdülmecid Tebbun'un yeniden cumhurbaşkanı seçildi
19:47
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri...
19:34
BM Raportörü: Hiçbir savaşta bir halk bu kadar hızlı açlıkla karşılaşmadı
19:19
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırısında 6 Filistinli öldü
19:14
Emine Erdoğan'dan Narin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Şehit Ayşenur'un mesajı gündem oldu
Şehit Ayşenur'un mesajı gündem oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ